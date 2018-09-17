"Яндекс" просит суд привлечь Mail.Ru и Rutube к делу о блокировке сериалов

МОСКВА, 17 сен — РИА Новост. "Яндекс" попросил Мосгорсуд привлечь в качестве третьих лиц Mail.Ru Group и Rutube к делу о блокировке пиратских сериалов в поисковике, сообщили РИА Новости в пресс-службе интернет-компании.

Ранее в понедельник Мосгорсуд назначил на 27 сентября рассмотрение по существу исков телеканалов "Газпром-медиа" о полной блокировке ряда пиратских сериалов в поисковике "Яндекс", сообщили в пресс-службе суда.

"В ходе заседания мы представили несколько ходатайств, направленных на формирование полной и достоверной доказательственной базы, а также определение полного круга лиц, участие которых в рассматриваемом деле необходимо для вынесения судом правосудного решения", — сказал представитель "Яндекса".

В частности, компания попросила привлечь в качестве третьих лиц Mail.ru Group, Rutube и другие сайты, чьи интересы затронуты судебными актами по рассматриваемому делу. Также было заявлено ходатайство о проведении технической экспертизы. "Заключение экспертов поможет суду разобраться в сложных технических деталях, объясняющих принцип работы поиска по видео и невозможность исполнения предъявленных нам требований", — пояснили в "Яндексе".