Медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом на Кубани

КРАСНОДАР, 17 сен — РИА Новости. Серьезных травм у госпитализированных после ДТП в Ленинградском районе Краснодарского края, где пассажирский автобус вылетел в лесополосу, нет, сообщили РИА Новости в Ленинградской и Павловской районных больницах.

Автобус Neoplan Анапа — Ярославль, в котором находились около 40 пассажиров, в ночь на понедельник вылетел с трассы в лесополосу, 22 человека были госпитализированы.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что пострадавшим в аварии оказывается вся необходимая медицинская помощь, те пассажиры автобуса, которым не потребовалась помощь медиков, пока доставлены в пункт временного размещения. Он также отметил, что в случае необходимости будет задействована санавиация.

"У 16 пострадавших, которые доставлены в нашу больницу, серьезных травм нет. Есть два перелома, легкие ушибы и легкие сотрясения. Они были госпитализированы, так как не являются местными жителями. В реанимации никого нет, все находятся в палатах. Скоро будем их выписывать", — сообщила РИА Новости начмед Ленинградской районной больницы Елена Давыдова.

"Тяжелых у нас нет. У одного пострадавшего — перелом нижних конечностей без смещения, у второго – плеча, у остальных — легкие сотрясения. Все транспортабельны. Можем их отпускать", — рассказал заведующий травматологическим отделением Павловской ЦРБ Олег Луканцев.

По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением на Т-образном перекрестке и допустил съезд в лесополосу, полиция проводит проверочные мероприятия.