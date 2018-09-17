На Алтае медики отпустили домой всех пострадавших в ДТП с автобусом

БАРНАУЛ, 17 сен — РИА Новости. Медики отпустили домой всех 15 человек, обратившихся за помощью после ДТП с автобусом, сообщил РИА Новости представитель минздрава региона.

ДТП с автобусом произошло ночью 17 сентября на автодороге Павловск — Ребриха — Буканское в Мамонтовском районе Алтайского края. В результате того, что автобус с 42 пассажирами выехал на обочину и перевернулся в кювет, пострадали 15 человек.

"Врачами и медицинским персоналом были осмотрены все 15 человек, обратившихся за помощью после ДТП, у всех легкая степень травм, в основном ушибы — госпитализация не потребовалась", — сказал представитель минздрава.

По факту аварии павловским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю организовано проведение доследственной проверки.

Следствие выясняет все обстоятельства произошедшего. Отмечается, что в ходе проверки будет дана оценка действиям водителя, по ее результатам будет принято процессуальное решение.