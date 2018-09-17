На Кубани могут задействовать санавиацию для пострадавших в ДТП с автобусом

КРАСНОДАР, 17 сен — РИА Новости. Власти Краснодарского края оказывают всю необходимую помощь пострадавшим при ДТП с рейсовым автобусом, готовы задействовать санавиацию, сообщил журналистам губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Автобус Neoplan Анапа – Ярославль, в котором находилось около 40 пассажиров, в ночь на понедельник вылетел с трассы в лесополосу, 22 человека были госпитализированы.

"Пострадавшим в аварии оказывается вся необходимая медицинская помощь. Сейчас наши медики обследуют тех, кто госпитализирован. Если возникнет необходимость, для оперативной доставки в краевые медучреждения будет задействована санавиация", — сказал Кондратьев.

Губернатор добавил, что те пассажиры автобуса, которым не потребовалась помощь медиков, пока доставлены в пункт временного размещения.

"Поручил местным властям оказать этим людям содействие и любую помощь, пока не будет решен вопрос с их транспортировкой в пункт назначения", — пояснил глава края.