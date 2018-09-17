На Алтае пятнадцать человек пострадали в ДТП с автобусом

БАРНАУЛ, 17 сен — РИА Новости. Пассажирский автобус перевернулся на трассе в Алтайском крае, в результате чего травмы получили 15 человек, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

ДТП с автобусом произошло поздней ночью на 101 км автодороги "Павловск — Ребриха — Буканское" в Мамонтовском районе Алтайского края.

"Водитель, управляя автобусом Setra S215HD, не справился с управлением, выехал на левую обочину и допустил опрокидывание в кювет. В автобусе находилось 42 пассажира. В результате ДТП 15 пассажирам с ушибами и ссадинами тела была оказана медицинская помощь в Центральной районной больнице села Мамонтово", — говорится в сообщении.

В настоящее время сотрудниками полиции межмуниципального отдела МВД России "Мамонтовский" устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Как сообщает МЧС региона, в ликвидации ДТП приняли участие 20 человек и 10 единиц техники. Движение на автодороге не перекрывалось.