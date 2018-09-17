Более 20 человек попали в больницу после ДТП на Кубани

КРАСНОДАР, 17 сен — РИА Новости. Автобус "Анапа-Ярославль" в ночь на понедельник вылетел с трассы в лесополосу, 22 человека госпитализированы, сообщили РИА Новости в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

"Водитель пассажирского автобуса марки Neoplan направлением "Анапа-Ярославль" около 22.30 мск на 47-м километре трассы Стародеревянковская — Ленинградская — Кисляковская в Ленинградском районе Краснодарского края не справился с управлением и допустил съезд в лесополосу", — сообщает ведомство.

По данным ГУ МВД, погибших нет, но есть пострадавшие.

"В настоящее время 22 человека доставлены в медицинское учреждение на осмотр. Всего в автобусе находилось около 40 человек", — информирует главк.