В Ленинградской области внедорожник сбил пенсионерку и въехал в супермаркет

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 сен — РИА Новости. Внедорожник сбил насмерть пенсионерку, после чего въехал в супермаркет в поселке Репино в Ленинградской области, сообщил РИА Новости представитель регионального УГИБДД.

"По предварительной информации, около 17,25 на Нагорной улице в поселке Репино водитель, управляя автомобилем Infinity, отъезжая от парковки супермаркета, не справился с управлением и совершил наезд на женщину 1939 года рождения, после чего въехал в дверь супермаркета. В результате ДТП пешеход погибла, водитель в лёгкой степени вреда здоровью", — сказал собеседник агентства.

Проводится проверка.