В Дагестане главврача заподозрили в мошенничестве на 238 миллионов рублей

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Следователи в Дагестане подозревают главного врача ГБУ РД "Городская клиническая больница №1" в Махачкале в мошенничестве на 238 миллионов рублей, возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

"Установлено, что с 2016 года по апрель 2018 года главный врач учреждения, по предварительному сговору с иными лицами, издавал необоснованные приказы о поощрении себя и отдельных сотрудников больницы премиальными и стимулирующими выплатами, общая сумма которых составила более 238 миллионов рублей", — говорится в сообщении.

По указанию главного врача его заместитель добивалась от сотрудников возврата руководству больницы большей части необоснованно перечисленных на их зарплатные карты денег, уточняется в сообщении. В частности, под предлогом приобретения дорогого медоборудования она получила от двоих сотрудников больницы 3,7 миллиона рублей, которые были похищены.

"Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество)", — добавляется в сообщении.