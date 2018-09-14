Завершено расследование дела Кирилла Серебренникова

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Следственный комитет завершил расследование дела режиссера Кирилла Серебренникова, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Кроме Серебренникова, фигурантами являются Алексей Малобродский, Юрий Итин, Софья Апфельбаум и Нина Масляева. Все они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, обвиняемые похитили 133 из 214 миллионов, выделенных государством в 2011-2014 годы Автономной некоммерческой организации (АНО) "Седьмая студия" на популяризацию современного искусства России в рамках проекта "Платформа". Все, кроме бывшего главного бухгалтера АНО Нины Масляевой, виновными себя не считают. Дело Масляевой выделено в отдельное производство и будет рассмотрено в особом порядке.

Во вторник Мосгорсуд продлил домашний арест Серебренникову и Итину. Режиссер пообещал не скрываться и не оказывать давление на следствие, которое все равно уже завершено. "Я не буду уничтожать доказательства — их нужно беречь, они все в нашу пользу", — сказал он на заседании.

По делу проведен ряд экспертиз, опрошено не менее сотни свидетелей. Следственные действия проводились в Москве и Ярославской области.