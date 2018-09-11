Мосгорсуд оставил Серебренникова под домашним арестом до 19 октября

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Мосгорсуд до 19 октября продлил срок домашнего ареста режиссеру Кириллу Серебренникову, обвиняемому в хищениях в "Седьмой студии", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, продлить меру пресечения в виде домашнего ареста", — огласил решение судья Александр Рыбак.

Этим же решением он продлил срок домашнего ареста бывшему гендиректору "Седьмой студии" Юрию Итину.

На заседании адвокат Дмитрий Харитонов огласил выдержку из показаний бывшего главного бухгалтера Нины Масляевой про обналичивание денег. "Из этих показаний следует, что на проект "Платформа" выдавалось 50% обналиченных средств, они шли на реквизит, услуги и так далее. Остальные наличные шли на зарплату сотрудникам (в разное время их было от 40 до 60 человек), гонорары артистам и музыкантам", — сказал адвокат.

Он напомнил, что дело Масляевой выделено в отдельное производство и будет рассмотрено в особом порядке. "Она знакомится с материалами дела, и ее никто не торопит. Видимо, сначала она даст показания на суде против Серебренникова, а затем ее дело также передадут в суд", — считает адвокат.

В свою очередь Серебренников пообещал не скрываться и не оказывать давление на следствие, которое все равно уже завершено. "Я не буду уничтожать доказательства — их нужно беречь, они все в нашу пользу", — сказал он на заседании.

В настоящее время расследование дела завершено, Серебренников и большинство других обвиняемых уже ознакомились с материалами дела. По делу проведен ряд экспертиз, опрошено не менее 100 свидетелей. Следственные действия проводились в Москве и Ярославской области.

За время, на которое продлена мера пресечения, следствие намерено направить дело в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения (надзорное ведомство должно будет принять соответствующее решение за 10 дней), а затем в суд для рассмотрения по существу.

Как полагает следствие, Серебренников и другие фигуранты похитили 133 из 214 миллионов рублей, выделенных в 2011–2014 годы АНО "Седьмая студия" на развитие и популяризацию современного искусства России в рамках проекта "Платформа".

Все фигуранты, кроме бывшего главного бухгалтера Нины Масляевой, виновными себя не считают.