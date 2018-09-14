В Петербурге трое детей и взрослый пострадали в ДТП

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Трое детей и взрослый пострадали в Петербурге при столкновении двух легковых автомобилей в пятницу, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб города.

"При столкновении двух легковых машин в районе Площади Ленина пострадали четыре человека, в том числе трое детей в возрасте от семи до девяти лет", — сказал собеседник агентства.

Пострадавшие дети, по его словам, доставлены в Первую городскую больницу, а женщина – в институт имени Джанелидзе. Как уточнил РИА Новости представитель Северо-Западного регионального центра МЧС, авария произошла на пересечении Брестского бульвара с Ленинским проспектом. На месте ДТП находятся пять спасателей и одна единица техники.