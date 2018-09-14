В Петербурге завели дело на мать, кормившую ребенка грудью один раз в сутки

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Следователи в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело в отношении 25-летней женщины, которая кормила годовалого ребенка грудным молоком один раз в сутки, сообщает главное следственное управление СК по городу.

По информации следствия, 8 сентября из квартиры на территории Красногвардейского района в состоянии средней тяжести был госпитализирован ребенок 2017 года рождения. Установлено, что мать "кормила его грудным молоком только один раз в сутки".

В отношении 25-летней женщины возбудили уголовное дело по статье "оставление в опасности", указали в ведомстве.

Как ранее сообщили в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге Светланы Агапитовой, "шестой день врачи занимаются ребенком, доставленным в больницу в тяжелом состоянии, вызванном истощением". Малыша, которому сейчас 1 год и 4 месяца и которого кормили только грудным молоком сидевшей на строгой диете матери, перевели в обычную палату, но "вопрос о его выписке пока не стоит", добавили в аппарате.