В аэропорту Пулково самолет задел крылом пожарную машину

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 сен — РИА Новости. Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку после того, как самолет авиакомпании "Победа", направляясь на стоянку в аэропорту "Пулково" в Санкт-Петербурге, задел крылом пожарную машину, сообщает в пятницу пресс-служба ведомства.

"Северо-Западной транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов в связи с происшествием в аэропорту Пулково 14 сентября в 7.58 мск с воздушным судном авиакомпании "Победа". По предварительным данным установлено, что пассажирский самолет рейсом Москва-Санкт-Петербург, следуя на стоянку, зацепил крылом спецтехнику (пожарную машину)", — говорится в сообщении.

Как уточняет транспортная прокуратура, в результате происшествия розлива топлива нет, никто не пострадал.

Аэропорт "Пулково" работает в штатном режиме, отмечает надзорное ведомство.