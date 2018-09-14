НАК подтвердил нейтрализацию боевика в Дагестане

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Национальный антитеррористический комитет подтвердил информацию о том, что в Дагестане нейтрализован оказавший вооруженное сопротивление боевик.

Накануне, в четверг, в ходе контртеррористической операции на федеральной трассе между селом Костек Хасавюртовского района и селом Чонтаул Кизилюртовского района силовики попытались остановить автомобиль "Лада".

"Находившийся в машине преступник открыл огонь по представителям сил правопорядка и попытался скрыться. Ответным огнем он был нейтрализован. На месте происшествия обнаружен пистолет ПМ", — сказано в релизе.

Пострадавших среди гражданских и потерь среди силовиков нет.