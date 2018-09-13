В Петербурге гражданку Узбекистана заподозрили в продаже новорожденного

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 сен — РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении гражданки Узбекистана, подозреваемой в продаже новорожденного сына за 280 тысяч рублей, женщина задержана, сообщается в четверг ГСУСК РФ по Санкт-Петербургу.

"Следственными органами … возбуждено уголовное дело в отношении 27-летней гражданки Узбекистана по (статье) "торговля людьми"… Подозреваемая 12 сентября около одного из домов на улице Кораблестроителей за 280 тысяч рублей продала своего сына, родившегося 7 сентября 2018 года, сотруднику полиции, выступающему в роли покупателя, который участвовал в оперативно-розыскных мероприятиях, после чего была задержана", — говорится в сообщении.

Как уточняет ГСУ, в настоящее время решается вопрос об аресте женщины и предъявления ей обвинения.

Ребенок помещен в детское учреждение, информирует городское следственное управление.