Исполнитель убийства сотрудника ФСИН получил девять лет строгого режима

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Исполнитель убийства начальника отдела технического надзора и эксплуатации объектов строительства управления ФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Николая Чернова Сабир Садыков получил девять лет колонии строгого режима, сообщается на сайте СК РФ.

Как сообщалось ранее, по версии следствия, в конце 2016 года заместитель начальника УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Сергей Мойсеенко обратился к своему знакомому Сабиру Садыкову с предложением убить своего подчиненного, чтобы скрыть коррупционные преступления. Садыков в свою очередь обратился к Игорю Захарову, который в феврале 2017 года передал ему патроны и пистолет с глушителем.

Второго марта 2017 года Садыков под надуманным предлогом вызвал потерпевшего на личную встречу, после чего в автомобиле, припаркованном на обочине во Всеволожском районе Ленинградской области, выстрелил в него не менее семи раз. Потерпевший был доставлен в больницу, где скончался 7 марта. В рамках расследования уголовного дела Садыков полностью признал свою вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, его дело было передано в суд.

"Доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении Сабира Садыкова. Он признан виновным в совершении преступлений "Убийство", "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов)". Приговором суда Садыкову назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", — говорится в сообщении.

Добавляется, что уголовное дело в отношении Мойсеенко и Захарова передано в суд для рассмотрения по существу.