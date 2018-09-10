Суды в Петербурге назначили наказание 135 задержанным на акции 9 сентября

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 сен — РИА Новости. Суды Санкт-Петербурга назначили административное наказание 135 участникам несанкционированных массовых мероприятий, прошедших в воскресенье, сообщает объединенная пресс-служба городских судов (ОПС).

Ранее начальник главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД России Юрий Валяев сообщил, что в воскресенье за участие в несогласованных акциях в Санкт-Петербурге были задержаны около 100 человек, а также несколько человек в Москве.

Как сообщает ОПС, к 18.30 мск понедельника Выборгский районный суд рассмотрел материалы в отношении шести человек, Кировский — семи человек, Красногвардейский — 25 человек, Красносельский — 19 человек, Невский — 29 человек, Приморский — 21 человек, Фрунзенский — 20 человек и Колпинский — восьми человек. В качестве наказания суды назначили штрафы в размере до 20 тысяч рублей, аресты на срок до 10 суток, а также обязательные работы.

Как пояснила РИА Новости руководитель ОПС Дарья Лебедева, таким образом, 135 человек к настоящему времени привлечены к административной ответственности за нарушения в ходе несанкционированных мероприятий 9 сентября.

Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга ранее согласовал митинг против изменений в пенсионное законодательство 9 сентября на площади Ленина. Однако в пятницу власти сообщили о невозможности проведения акции из-за крупной аварии на водопроводе. Организаторам митинга была предложена альтернативная площадка. Городская прокуратура опубликовала на своем сайте предупреждение об ответственности за организацию и участие в несогласованной акции в субботу на площади Ленина.

В понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что полиция действовала строго по закону во время несанкционированных акций 9 сентября, отметив, что "в очередной раз имели место провоцирования несовершеннолетних на участие в подобных несанкционированных акциях".