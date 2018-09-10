Опубликовано видео задержания боевика ИГ*, работавшего на СБУ

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Видеоагентство Ruptly опубликовало видео задержания члена группировки "Исламское государство"*, работавшего на украинские спецслужбы.
На записи видно, как двое сотрудников ФСБ повалили боевика на землю и надели на него наручники. В ролике также показан обыск, в результате которого у подозреваемого изъяли самодельное взрывное устройство, пистолет с глушителем и боеприпасы к нему.
Ранее стало известно, что в Смоленской области задержали члена ИГ*, который по заданию Службы безопасности Украины и "Правого сектора"* планировал убийство в России одного из лидеров ополчения самопровозглашенной Донецкой народной республики. Имя командира ДНР не уточняется.
По словам Магомедова, он переехал на Украину после гибели Аниха Хомутаева, главаря одной из ячеек ИГ* в Дагестане. Как заявил член группировки, в случае успешного завершения операции он планировал вернуться на Украину, где кураторы из СБУ обещали снабдить его всем необходимым для новых терактов в России. Из показаний задержанного следует, что украинские спецслужбы снабжают боевиков ИГ* информацией и оружием для организации терактов в России и устранения командиров самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
*Террористическая организация, запрещенная в России.