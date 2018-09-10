Опубликовано видео задержания боевика ИГ*, работавшего на СБУ

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Видеоагентство Ruptly опубликовало видео задержания члена группировки "Исламское государство"*, работавшего на украинские спецслужбы.

На записи видно, как двое сотрудников ФСБ повалили боевика на землю и надели на него наручники. В ролике также показан обыск, в результате которого у подозреваемого изъяли самодельное взрывное устройство, пистолет с глушителем и боеприпасы к нему.

Ранее стало известно, что в Смоленской области задержали члена ИГ*, который по заданию Службы безопасности Украины и "Правого сектора"* планировал убийство в России одного из лидеров ополчения самопровозглашенной Донецкой народной республики. Имя командира ДНР не уточняется.

Террористом оказался уроженец Дагестана Меджид Магомедов. Из видео допроса, опубликованного ФСБ, следует, что СБУ обещала боевику десять тысяч долларов за устранение живущего в Смоленске представителя ДНР.

По словам Магомедова, он переехал на Украину после гибели Аниха Хомутаева, главаря одной из ячеек ИГ* в Дагестане. Как заявил член группировки, в случае успешного завершения операции он планировал вернуться на Украину, где кураторы из СБУ обещали снабдить его всем необходимым для новых терактов в России. Из показаний задержанного следует, что украинские спецслужбы снабжают боевиков ИГ* информацией и оружием для организации терактов в России и устранения командиров самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

*Террористическая организация, запрещенная в России.