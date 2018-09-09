В Тюменской области авария обесточила двенадцать избирательных участков

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 сен – РИА Новости. Двенадцать избирательных участков в Заводоуковском районе Тюменской области, где в воскресенье в единый день голосования проходили выборы главы региона, остались без электричества из-за аварии на электросетях, сообщает ОА "Тюменьэнерго".
Отмечается, что на двух участках уже восстановлено электроснабжение, еще два запитаны от резервных источников электроснабжения. В настоящее время на остальных участках ведутся восстановительные работы.
По данным регионального избиркома, явка в Заводоуковском городском округе по состоянию на 19.30 (17.30 мск) составила 64,74%. Общая явка по Тюменской области, Ямалу и Югре составила 47,39%.
После обработки первых протоколов на выборах главы региона лидирует Моор с 54,06% голосов.
Подробнее о едином дне голосования в России читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>