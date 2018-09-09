В Тюменской области авария обесточила двенадцать избирательных участков

Единый день голосования в 2018 году (259)

Избиратели голосуют на избирательном участке в Тюмени

Избиратели голосуют на избирательном участке в Тюмени

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 сен – РИА Новости. Двенадцать избирательных участков в Заводоуковском районе Тюменской области, где в воскресенье в единый день голосования проходили выборы главы региона, остались без электричества из-за аварии на электросетях, сообщает ОА "Тюменьэнерго".

"В результате ненадлежащего обслуживания линии электропередачи эксплуатирующей организацией – ООО "Дорстрой" произошел обрыв и падение проводов отпайки … что привело к отключению ВЛ 110 "Заводоуковск – Боровинка", ВЛ 35 "Заводоуковск – Стеклозавод", ВЛ 10 "Зерновой". В зону отключения попали 12 УИК Заводоуковского района", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на двух участках уже восстановлено электроснабжение, еще два запитаны от резервных источников электроснабжения. В настоящее время на остальных участках ведутся восстановительные работы.

По данным регионального избиркома, явка в Заводоуковском городском округе по состоянию на 19.30 (17.30 мск) составила 64,74%. Общая явка по Тюменской области, Ямалу и Югре составила 47,39%.

На пост главы региона претендуют четыре кандидата, зарегистрированных избиркомом: координатор регионального отделения ЛДПР Артем Зайцев, депутат Тюменской областной думы Иван Левченко (КПРФ), лидер регионального отделения партии "Справедливая Россия", зампред облдумы Владимир Пискайкин и врио губернатора Тюменской области Александр Моор.

После обработки первых протоколов на выборах главы региона лидирует Моор с 54,06% голосов.

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