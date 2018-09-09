В Дагестане арестовали чиновника за мошенничество при строительстве дорог

МАХАЧКАЛА, 9 сен – РИА Новости. Советский районный суд Махачкалы арестовал главу дагестанского филиала федерального казенного учреждения Управление федеральных автомобильных дорог "Каспий" Магомедрасула Омарова, сообщил РИА Новости адвокат Омарова Руслан Русланов.

"Его (Омарова – ред.) арестовали (на десять суток – ред.), закрыв глаза на всю абсурдность позиции следствия", — сказал собеседник агентства. Он отметил, что адвокаты намерены обжаловать решение суда.

По данным прокуратуры Дагестана, Омаров ввел в заблуждение генерального директора коммерческой организации о наличии у него возможности повлиять на полную и своевременную оплату госконтракта на строительство и реконструкцию автомобильной дороги на сумму 2,7 миллиарда рублей, заключенного с головной организацией ФКУ "УПРДОР "Каспий" (город Астрахань) и намеревался завладеть денежными средствами последнего в сумме 680 миллионов рублей в виде "откатов".

Как полагает следствие, в декабре 2017 года и в феврале 2018 года Омаров уже получил от предпринимателя денежные средства в общей сумме 60 миллионов рублей. Следственными органами возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.