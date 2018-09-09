В Улан-Удэ задержали замглавы участковой комиссии, заявила Памфилова

Единый день голосования в 2018 году (123)

В информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ в единый день голосования. 9 сентября 2018

В информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ в единый день голосования. 9 сентября 2018

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Замглавы одной из участковых избирательных комиссий задержан в Улан-Удэ после доставки бюллетеней для голосования, заполненных в пользу партии "Единая Россия", сообщила журналистам глава ЦИК Элла Памфилова.

"Только что поступила информация из МВД России. Членами участковой избирательной комиссии номер 725, расположенной в городе в Улан-Удэ, Бурятия, осуществлен выезд в изолятор временного содержания Улан-Удэ с семью бюллетенями для голосования… После проверки было установлено, что все бюллетени заполнены в пользу партии "Единая Россия", — сказала Памфилова.

"Заместитель председателя УИК номер 725… задержан. Следственным управлением ведется проверка", — добавила она.

Глава ЦИК напомнила, что подобные факты – "это сговор, уголовная статья ждёт". "Чтобы таких фактов не было, будем быстро реагировать", — подчеркнула Памфилова.

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