В Улан-Удэ задержали замглавы участковой комиссии, заявила Памфилова

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Замглавы одной из участковых избирательных комиссий задержан в Улан-Удэ после доставки бюллетеней для голосования, заполненных в пользу партии "Единая Россия", сообщила журналистам глава ЦИК Элла Памфилова.
"Заместитель председателя УИК номер 725… задержан. Следственным управлением ведется проверка", — добавила она.
Глава ЦИК напомнила, что подобные факты – "это сговор, уголовная статья ждёт". "Чтобы таких фактов не было, будем быстро реагировать", — подчеркнула Памфилова.
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