Мосгоризбирком разъяснил ситуацию с жалобой журналистов Рейтер на досмотр

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов считает необоснованной жалобу журналистов Рейтер на досмотр на избирательном участке в столичной школе.

"У нас с утра, как всегда, жалобы. С утра звонок в ЦИК, жалоба от агентства Рейтер. Нас, говорят, не пускают на участок в школе. Мы начинаем разбираться… В каждой школе, на каждом избирательном участке стоят рамки для проверки безопасности. Журналисты, естественно, пришли с крупногабаритными сумками, это не только их касается, любого избирателя с сумками будут досматривать", — сказал он журналистам.

Горбунов пояснил, что их попросили предъявить содержимое сумок. "Они начали кричать, какое вы имеете право нас досматривать, иностранных журналистов. И во все колокола бить. Потом успокоились, но зато везде новость прошла. Я думаю, такие провокации, не только в отношении иностранных журналистов, будут в течение дня", — добавил он.

Выборы мэра Москвы проходят в столице 9 сентября. В городе открылись более 3,6 тысячи избирательных участков. Кроме того, за пределами столицы действует 209 так называемых дачных участков, впервые созданных в этом году.