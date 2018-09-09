В Петербурге скорая врезалась в стену дома

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 сен – РИА Новости. Машина скорой помощи врезалась в стену дома на Старо-Петергофском проспекте в Петербурге из-за остановки сердца водителя, сообщил РИА Новости в воскресенье представитель регионального УГИБДД.

ДТП произошло в субботу. "Вечером на Старо-Петергофском проспекте у дома 19 в ДТП попала машина скорой помощи, предположительно, водитель скончался от остановки сердца", — сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, автомобиль врезался в стену здания. Ведется проверка.