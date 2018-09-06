Петербуржец получил пожизненный срок за убийство ребенка

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Ранее судимый житель Санкт-Петербурга Александр Георгиевский получил пожизненное лишение свободы за то, что надругался над десятилетним мальчиком, а затем убил его и расчленил, сообщается на сайте СК РФ.

По данным следствия, 28-29 октября прошлого года Георгиевский, находясь в городе Отрадное Кировского района Ленинградской области, познакомился с десятилетним мальчиком, которого обманом заманил в квартиру, где пьяный надругался над ребенком. Чтобы скрыть преступление, Георгиевский задушил мальчика расчленил его и спрятал на разных участках местности Ленинградской области и Санкт-Петербурга.

Добавляется, что ранее Георгиевский неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за убийство и насильственные действия сексуального характера. На момент совершения преступления Георгиевский имел неснятую и непогашенную судимость.

В ходе работы следователей по установлению психологического контакта с задержанным последний дал подробные признательные показания и указал места захоронения частей тела погибшего мальчика, отмечают в СК.

"Доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора жителю Санкт-Петербурга Александру Георгиевскому. Он признан виновным в совершении преступлений "Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношение лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста", "Убийство малолетнего, сопряженное с насильственными действиями сексуального характера". Приговором суда Георгиевский приговорен к пожизненному лишению свободы", — говорится в сообщении.