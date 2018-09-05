В Петербурге задержали главу профсоюза свободных предпринимателей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 сен – РИА Новости. Сотрудники УФСБ по Петербургу и Ленинградской области задержали главу некоммерческой организации "Профсоюз свободных предпринимателей, фрилансеров и надомных работников", а также учредителя организации "OneShopWorld", зарегистрированной в Великобритании, по подозрению в причастности к хищению средств профсоюза, сообщает пресс-служба ведомства.

"В результате проведенных оперативно-следственных действий задержан гражданин Российской Федерации, являющийся руководителем некоммерческой организации "Профсоюз свободных предпринимателей, фрилансеров и надомных работников", а также учредитель организации "OneShopWorld", зарегистрированной в Великобритании", — сообщает УФСБ.

По данным пресс-службы, "указанное лицо может быть причастно к совершению хищения и растраты денежных средств профсоюза в особо крупном размере вопреки уставным и правозащитным целям организации".

Отмечается, что сотрудники ведомства провели обыски в офисе профсоюза и по местам жительства задержанного, а также у других предполагаемых участников противоправной деятельности.

"При этом обнаружены и изъяты предметы и документы, подтверждающие версию следствия о деятельности руководства профсоюза в нарушение установленных законодательством норм, а также свидетельствующие о межрегиональном характере данной противоправной деятельности", — говорится в сообщении.