Челябинский губернатор поручил оценить последствия землетрясения в регионе

ЧЕЛЯБИНСК, 5 сен – РИА Новости. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поручил оценить последствия произошедшего в среду ночью в Катав-Ивановском районе землетрясения магнитудой 5,6, в случае необходимости пострадавшим гражданам будет оказана помощь, сообщил пресс-секретарь губернатора региона Дмитрий Федечкин.

По данным регионального ГУМЧС, в Катав-Ивановском муниципальном районе в 03.58 (01.58 мск) зафиксирована сейсмическая активность на глубине 10 километров. Разрушений зданий и сооружений нет, погибших и пострадавших нет.

По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, сейсмоактивность зафиксирована 7 километров северо-западнее Катав-Ивановска, в 133 километрах от Уфы, магнитуда землетрясения составила 5,5.

"Губернатор Челябинской области Борис Дубровский распорядился организовать полное комплексное взаимодействие министерства общественной безопасности региона и ГУМЧС России по Челябинской области по оценке и устранению последствий землетрясения и оказанию, в случаю необходимости, помощи пострадавшим гражданам", — сказал он.

Федечкин привел данные Единой геофизической службы РАН: в Катав-Ивановском муниципальном районе около 04.00 (02.00 мск) произошла сейсмическая активность магнитудой 5,6. Ближайший населенный пункт – поселок Орловка – находился в 1,5 километра от сейсмической активности, в 50-километровой зоне находятся три муниципальных образования и 17 населенных пунктов, уточнил он.

По его данным, в настоящее время созданы и работают 17 групп по проверке объектов инфраструктуры и жилых домов. Также известно, что на текущий момент пострадавших нет, отметил он.