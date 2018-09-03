Замглавы УФСИН по Петербургу пойдет под суд за убийство подчиненного

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 сен — РИА Новости. Суд в Петербурге рассмотрит дело заместителя начальника регионального управления ФСИН Сергея Мойсеенко, обвиняемого в убийстве своего подчиненного, начальника отдела технического надзора и эксплуатации объектов строительства управления ФСИН про Санкт-Петербургу и Ленинградской области Николая Чернова, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

По версии следствия, в конце 2016 года заместителем начальника УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Сергей Мойсеенко обратился к своему знакомому Сабиру Садыкову с предложением убить своего подчиненного, чтобы скрыть коррупционные преступления. Садыков в свою очередь обратился к Игорю Захарову, который в феврале 2017 года передал ему патроны и пистолет, снабженный прибором для бесшумной беспламенной стрельбы.

Второго марта 2017 года Садыков под надуманным предлогом вызвал потерпевшего на личную встречу, после чего в автомобиле, припаркованном на обочине во Всеволожском районе Ленинградской области, выстрелил в него не менее 7 раз. Потерпевший был доставлен в больницу, где скончался 7 марта 2017 года.

"Главным следственным управлением СКР по городу Санкт-Петербургу завершено расследование уголовного дела в отношении Сергея Мойсеенко и Игоря Захарова, обвиняемых в зависимости от роли каждого в совершении преступлений, предусмотренных частями 4,5 статьи 33, пункта "к" части 2 статьи 105, частью 1 статьи 222 УК РФ (убийство, незаконный оборот оружия)", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в рамках расследования уголовного дела Садыков полностью признал свою вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, его дело было передано в суд.