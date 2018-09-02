Полиция проверяет информацию о стрельбе в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 сен — РИА Новости. Полиция проверяет информацию о стрельбе на улице Костюшко в Петербурге, сообщил РИА Новости представитель ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

"Поступило сообщение, что слышны выстрелы. На место выехала полиция, сейчас проводят проверку. Пока сведений о пострадавших нет", — сказал собеседник агентства.

Ранее очевидцы сообщили в социальных сетях о стрельбе в одном из домов на улице Костюшко. По их словам, мужчина стреляет из ружья и выкрикивает угрозы.

Стрельба в Петербурге на улице Костюшко. Мужчина угрожает взорвать газ в доме. На месте находятся все экстренные службы. Информации о пострадавших не поступало. pic.twitter.com/x0IcQtmWAI — Телеканал 360° (@360tv) 2 сентября 2018 г.

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