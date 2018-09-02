В Дагестане уничтожили главаря банды, причастного к нападениям на силовиков

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. В Дагестане в ходе контртеррористической операции (КТО) нейтрализован главарь банды, он причастен к нападению на сотрудников правоохранительных органов, сообщила пресс-служба Национального антитеррористического комитета.

По данным НАК, 1 сентября в рамках режима КТО в Хасавюртовском районе Дагестана при проведении оперативно-разыскных мероприятий в 20:10 в лесном массиве в двух километрах юго-западнее села Тотурбийкала был обнаружен находящийся в федеральном розыске участник бандитского подполья. На требование сотрудников правоохранительных органов сложить оружие и сдаться властям он открыл огонь из автоматического оружия.

"В ходе скоротечного боя преступник был нейтрализован. Его личность установлена — это бывший главарь банды Абас Хубаев, причастный к многочисленным нападениям и убийствам сотрудников правоохранительных органов и гражданских лиц, в том числе к нападению на сотрудников ДПС у села Стальское Кизилюртовского района в июле 2018 года", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на месте происшествия обнаружены автомат, пистолет и боеприпасы к ним. Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди личного состава сил правопорядка нет.