В Дагестане уничтожили главаря банды, причастного к нападениям на силовиков

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. В Дагестане в ходе контртеррористической операции (КТО) нейтрализован главарь банды, он причастен к нападению на сотрудников правоохранительных органов, сообщила пресс-служба Национального антитеррористического комитета.
"В ходе скоротечного боя преступник был нейтрализован. Его личность установлена — это бывший главарь банды Абас Хубаев, причастный к многочисленным нападениям и убийствам сотрудников правоохранительных органов и гражданских лиц, в том числе к нападению на сотрудников ДПС у села Стальское Кизилюртовского района в июле 2018 года", — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, на месте происшествия обнаружены автомат, пистолет и боеприпасы к ним. Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди личного состава сил правопорядка нет.