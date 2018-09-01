Ликвидированный в Дагестане боевик был главарем "кизилюртовской" бандгруппы

МАХАЧКАЛА, 1 сен — РИА Новости. Боевик, ликвидированный в ходе перестрелки в Дагестане в субботу, был главарем так называемой "кизилюртовской" бандгруппы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах республики.
"В ходе совместной операции сотрудников ФСБ и Росгвардии удалось вычислить местонахождение преступника, который был причастен к нападению на наряд полиции. Спецоперация прошла в лесном массиве около населённого пункта Тотурбийкала", — рассказал собеседник агентства.
"Предварительно боевик опознан как лидер так называемой "кизилюртовской" бандгруппы", — добавил он.