Ликвидированный в Дагестане боевик был главарем "кизилюртовской" бандгруппы

Сотрудники правоохранительных органов во время спецоперации в Дагестане. Архивное фото

Сотрудники правоохранительных органов во время спецоперации в Дагестане. Архивное фото

МАХАЧКАЛА, 1 сен — РИА Новости. Боевик, ликвидированный в ходе перестрелки в Дагестане в субботу, был главарем так называемой "кизилюртовской" бандгруппы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах республики.

В субботу источник в правоохранительных органах сообщил, что в ходе боестолкновения около села Тотурбийкала в Хасавюртовском районе был ликвидирован член бандподполья. По данным источника, он был причастен к обстрелу наряда полиции в среду. Двое полицейских после той перестрелки были госпитализированы, а преступнику удалось скрыться.

"В ходе совместной операции сотрудников ФСБ и Росгвардии удалось вычислить местонахождение преступника, который был причастен к нападению на наряд полиции. Спецоперация прошла в лесном массиве около населённого пункта Тотурбийкала", — рассказал собеседник агентства.

"Предварительно боевик опознан как лидер так называемой "кизилюртовской" бандгруппы", — добавил он.