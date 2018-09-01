Уничтоженный в Дагестане боевик мог быть причастен к обстрелу полицейских

МАХАЧКАЛА, 1 сен — РИА Новости. Боевик, ликвидированный в ходе перестрелки, по предварительным данным, мог быть причастен к обстрелу наряда полиции в Хасавюртовском районе Дагестана, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах республики.

В среду неизвестный открыл стрельбу по наряду полиции около населенного пункта Тотурбийкала Хасавюртовского района. В результате перестрелки двое полицейских были госпитализированы. Преступнику удалось скрыться. В субботу источник в правоохранительных органах сообщил, что в ходе боестолкновения около Тотурбийкала был ликвидирован член бандподполья.

"По предварительным данным, ликвидированный боевик причастен к обстрелу наряда полиции, который был совершён в ночь на 29 августа", — рассказал собеседник агентства.