В Дагестане в зоне КТО ликвидировали боевика

МАХАЧКАЛА, 1 сен — РИА Новости. Боевик ликвидирован в ходе перестрелки в Хасавюртовском районе Дагестана, где действует режим контртеррористической операции (КТО), сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах республики.

"В ходе боестолкновения около населённого пункта Тотурбийкала Хасавюртовского района был ликвидирован член бандподполья", — сказал собеседник агентства.

По его словам, режим контртеррористической операции действует в Хасавюртовском районе Дагестана и городе Хасавюрте с весны этого года.