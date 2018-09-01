В Петербурге арестовали 15-летнего похитителя ящика пива

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 сен — РИА Новости. Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга в субботу арестовал на два месяца 15-летнего ранее неоднократно привлекавшегося к административной ответственности жителя Северодвинска, который похитил ящик пива из магазина в районе Таврического сада, сообщает объединенная пресс-служба городских судов (ОПС).

"Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении В. М., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж в составе организованной группы), сроком на 2 месяца, по 29 октября 2018 года", — говорится в сообщении.

По данным следствия, 24 августа в 21.30 подросток вступил в предварительный сговор с другими лицами и, находясь в продуктовом магазине на Суворовском проспекте, дом 51, открыто похитил ящик пива марки "Амбер Вайс" стоимостью 1 640 рублей, с места преступления скрылся и распорядился похищенным по своему усмотрению.

На момент совершения преступления юноше было полных 15 лет. Он уроженец Северодвинска, зарегистрирован там же. Не трудоустроен, не учится, ранее не судим. Неоднократно привлекался к административной ответственности, за что был поставлен на учет в ОДН УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области. С обвиняемым велись профилактические беседы, но должных выводов он не сделал, на путь исправления не встал, отмечает ОПС.

Его задержали в пятницу, в субботу ему было предъявлено обвинение.

Ранее стало известно о нападении группы из примерно 20 подростков на двух мужчин, отдыхавших в Таврическом саду. Одному из них, школьному учителю, нападавшие сломали челюсть. По сообщению очевидцев, до этого хулиганы напали на мужчину с женой на Таврической улице и сломали ему нос. По словам очевидцев, от действий злоумышленников пострадала даже пенсионерка, на которую напали на остановке. По делу были задержаны трое подростков.

В четверг вечером Смольнинский районный суд на два месяца арестовал троих несовершеннолетних участников этих нападений. Одному из них предъявлено обвинение в грабеже, совершенном группой лиц с применением неопасного для жизни или здоровья насилия, двоим другим — в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений.