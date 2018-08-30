В Петербурге у бизнесмена конфисковали танк, с которого упали три человека

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 авг — РИА Новости. Приморский районный суд Петербурга в четверг прекратил за примирением сторон дело организатора патриотических мероприятий Павла Бараненко, допустившего падение трех человек с танка Т-60 во время катания, орудие преступления по решению суда было обращено в собственность государства, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга (ОПС).

По данным городского управления СК РФ, обвиняемый в апреле-мае 2018 года организовал на пляже в парке в Приморском районе города катание граждан на танке Т-60 вне его кабины за плату 300 рублей с человека. Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, было возбуждено после того, как 29 апреля произошло падение мужчины 1985 года рождения и двух несовершеннолетних 2003 и 2008 года рождения, которые получили травмы различной степени тяжести.

"Суд дело прекратил, Бараненко от уголовной ответственности освободил. В соответствии с пунктом "г" части 1 статьи 104.1 УК РФ (Конфискация орудий совершения преступления) суд постановил конфисковать и обратить в собственность РФ принадлежащее обвиняемому имущество – Танк Т-60", — говорится в сообщении.

По данным ОПС, потерпевшие в адресованных суду заявлениях просили прекратить уголовное дело в связи с примирением сторон, указали, что ущерб возмещен полностью, причиненный потерпевшим вред полностью заглажен. Обвиняемый обратился в суд с аналогичным заявлением, отмечает ОПС.

Ранее сообщалось, что в январе полиция обнаружила в доме Бараненко более 20 СВУ, артиллерийский снаряд, минометную мину, около сотни патронов калибра 7,62 миллиметра, 40 макетов автомата Калашникова с признаками переделки, а также взрослого крокодила.

По данным СМИ, Бараненко является учредителем межрегиональной молодёжной военно-патриотической организации "Красная звезда", которая проводит большое количество мероприятий военно-патриотической тематики в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, получая бюджетные средства.

В начале декабря 2016 года связанная с "Красной звездой" организация "Центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан (молодёжи) к военной службе "Патриот" провела так называемые учения по антитеррористической защищенности в медицинском колледже в Тихвине. В актовый зал, где собрались непредупрежденные об инсценировке студенты колледжа, ворвались вооружённые люди, раздавалась стрельба, женщина, изображающая террористку-смертницу, угрожала взорвать себя.