Фигуранту дела о теракте в магазине в Петербурге назначили лечение

Обвиняемый в теракте в магазине Перекресток в Петербурге Дмитрий Лукьяненко в Калининском районном суде. Архивное фото

Обвиняемый в теракте в магазине Перекресток в Петербурге Дмитрий Лукьяненко в Калининском районном суде. Архивное фото

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 авг — РИА Новости. Калининский районный суд Санкт-Петербурга в четверг удовлетворил ходатайство следствия о применении принудительных мер медицинского характера в отношении Дмитрия Лукьяненко, обвиняемого в теракте в магазине "Перекресток", сообщает объединенная пресс-служба городских судов (ОПС).

"Для прохождения стационарного лечения Лукьяненко направлен в ФКУ "Санкт-Петербургская психиатрическая больница (стационар) специализированного типа с интенсивным наблюдением" министерства здравоохранения Российской Федерации до декабря 2018 года", — говорится в сообщении.

Как пояснила РИА Новости руководитель ОПС Дарья Лебедева, по истечению указанного срока будет решаться вопрос о возможности привлечения Лукьяненко к уголовной ответственности.

Лукьяненко обвиняется в организации и исполнении подрыва самодельного взрывного устройства 27 декабря 2017 года в магазине "Перекресток" в Петербурге. Ему было предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего причинение значительного имущественного ущерба.

Ранее сообщалось, что Лукьяненко была назначена стационарная судебно-психиатрическая экспертиза.

Изначально по факту взрыва было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство нескольких лиц, но 31 декабря его переквалифицировали на статью о теракте. К середине января все 18 пострадавших были выписаны из больниц Петербурга. О мотивах Лукьяненко не сообщалось.