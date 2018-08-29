В Дагестане двое полицейских пострадали в перестрелке

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Двое полицейских получили ранения в перестрелке в Хасавюртовском районе Дагестана, преступник скрылся, сообщили РИА Новости в МВД республики.

"Примерно в 23.00 мск около населенного пункта Тотурбийкала Хасавюртовского района сотрудники полиции остановили автомобиль для проверки документов, после чего неизвестный открыл огонь по сотрудникам и скрылся. Полицейские получили ранения средней степени тяжести и были госпитализированы. Их жизни ничего не угрожает", — говорится в сообщении МВД.

На поиски преступника введен план "Перехват". По тревоге поднят весь личный состав ОМВД по Хасавюртовскому району и Хасавюрту.