В Петербурге завели дело после избиения подростками местных жителей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 авг – РИА Новости. Городское управление СК по Санкт-Петербургу просит прокуратуру передать ГСУ уголовные дела, возбужденные после избиения двух мужчин в Таврическом саду группой подростков, сообщает пресс-служба управления.
"Главным следственным управлением Следственного комитета России по Санкт-Петербургу перед прокуратурой инициирован вопрос о принятии к своему производству уголовных дел, возбужденных органами внутренних дел по признакам преступлений, предусмотренных ст. 116, п. "д" ч.2 ст.112 УК РФ (побои, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), вызвавших большой общественный резонанс", — сказано в сообщении.
Из материалов уголовных дел следует, что вечером 24 августа группа неизвестных подростков около одного из домов по улице Таврической из хулиганских побуждений жестоко избила двух местных жителей. Потерпевшие были госпитализированы в больницу, где им оказана медицинская помощь.
Проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.