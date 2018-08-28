В Петербурге завели дело после избиения подростками местных жителей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 авг – РИА Новости. Городское управление СК по Санкт-Петербургу просит прокуратуру передать ГСУ уголовные дела, возбужденные после избиения двух мужчин в Таврическом саду группой подростков, сообщает пресс-служба управления.

Ранее стало известно о нападении группы из порядка 20 подростков на двух мужчин, отдыхавших в Таврическом саду. Одному из них, школьному учителю, нападавшие сломали челюсть. По сообщению очевидцев, до этого хулиганы напали на мужчину с женой на Таврической улице и сломали ему нос. По словам очевидцев, от действий злоумышленников пострадала даже пенсионерка, на которую напали на остановке.

"Главным следственным управлением Следственного комитета России по Санкт-Петербургу перед прокуратурой инициирован вопрос о принятии к своему производству уголовных дел, возбужденных органами внутренних дел по признакам преступлений, предусмотренных ст. 116, п. "д" ч.2 ст.112 УК РФ (побои, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), вызвавших большой общественный резонанс", — сказано в сообщении.

Из материалов уголовных дел следует, что вечером 24 августа группа неизвестных подростков около одного из домов по улице Таврической из хулиганских побуждений жестоко избила двух местных жителей. Потерпевшие были госпитализированы в больницу, где им оказана медицинская помощь.

Проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.