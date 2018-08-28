В Волгограде мужчину зарезали после неудачной попытки застрелить

ВОЛГОГРАД, 28 авг – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после убийства мужчины, в которого подозреваемый сначала стрелял, а потом зарезал его возле ресторана в Волгограде, сообщает во вторник следственное управление СК РФ по Волгоградской области.

По данным следствия, вечером в понедельник возле ресторана в Краснооктябрьском районе Волгограда встретились двое мужчин, чтобы выяснить отношения. Один из них достал пистолет "Вальтер" и выстрелил несколько раз в своего оппонента, но вышла осечка, и 43-летнему мужчине удалось убежать.

"Догнав потерпевшего, злоумышленник достал имевшийся при нем нож и нанес несколько ударов в область шеи и туловища мужчины. Потерпевший пытался оказать сопротивление, нанеся удар ножом подозреваемому, но полученные им ранения оказались смертельными. Мужчина скончался на месте", — говорится в сообщении.

По информации ведомства, подозреваемый в совершении преступления задержан, возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Незаконный оборот оружия".