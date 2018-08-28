Удальцова вернули из больницы в спецприемник

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Арестованный координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов, госпитализированный во второй раз в воскресенье из-за сухого голодания, снова возвращен в спецприемник, сообщила РИА Новости его супруга Анастасия Удальцова.

Мещанский суд Москвы 14 августа арестовал Удальцова на 30 суток за нарушение при организации публичного мероприятия, после чего он перестал принимать воду и пищу. Из-за ухудшения состояния 19 августа он был госпитализирован в больницу с предварительным диагнозом "обезвоживание", но 20 августа его доставили обратно в спецприемник. В воскресенье Удальцов вновь оказался в больнице.

"Его еще вчера вечером доставили обратно в спецприемник. Думаю, он продолжит сухое голодание", — сказала Удальцова РИА Новости.

Удальцов год назад вышел из колонии, где отбывал срок в 4,5 года по обвинению в организации беспорядков на Болотной площади Москвы в мае 2012 года. После этого Удальцова неоднократно задерживали за различные нарушения при организации митингов и акций.