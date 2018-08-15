Суд арестовал Удальцова на 30 суток‍

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов арестован на 30 суток за нарушение при организации публичного мероприятия. Такое решение вынес Мещанский суд Москвы, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юлия Котомина.

По ее словам, Удальцов признан виновным в совершении административного правонарушения, которое предусмотрено частью 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение установленного порядка проведения митинга, шествия, акции)".

Ранее Удальцов сообщил РИА Новости, что его задержали во вторник недалеко от его дома в Москве и доставили в отдел МВД по Красносельскому району. Там на него составили протокол. По его словам, речь идет об акции 28 июля. В этот день прошло согласованное с властями мероприятие, в котором, по данным столичного главка МВД, участвовали порядка 6,5 тысячи человек.

По словам Удальцова, протокол составили за "якобы начало акции, не дойдя до официального места ее проведения".

Комментарием Министерства внутренних дел РИА Новости пока не располагает.

Санкция части 8 статьи 20.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях предполагает максимальное наказание в виде штрафа в размере до 300 тысяч рублей, обязательных работ на срок до 200 часов, либо до 30 суток административного ареста.