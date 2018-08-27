В Санкт-Петербург доставили пострадавшую в Таджикистане альпинистку

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Пострадавшая при жесткой посадке вертолета в Таджикистане альпинистка Татьяна Горбатюк, которая была застрахована в СК "Альянс", доставлена медицинским бортом в Санкт-Петербург, сообщили РИА Новости в страховой компании.

Вертолет Ми-8 с 15 альпинистами и тремя членами экипажа 12 августа совершил жесткую посадку в горах Восточного Памира. На борту вертолета находились 13 россиян, белорус и испанец, экипаж состоял из граждан Таджикистана. Погибли трое альпинистов-россиян и два летчика.

Два альпиниста, Татьяна Горбатюк и Дмитрий Кумшаев, застрахованы в СК "Альянс" по полису страхования путешественников на сумму 50 тысяч долларов каждый на покрытие медицинских и медико-транспортных расходов. Горбатюк потребовалась перевозка бортом санавиации из-за полученной травмы.

"В воскресенье, 26 августа, СК "Альянс" успешно доставила застрахованную медицинским бортом в выбранную ей клинику в Санкт-Петербурге. Вся страховая сумма в рамках договора страхования была направлена на эвакуацию застрахованной бортом санавиации", — сообщили в пресс-службе страховщика.

Незначительная разница в стоимости была покрыта самими застрахованными, отметили в СК "Альянс".

Второй застрахованный также вернулся в Россию, сообщили в страховой компании.