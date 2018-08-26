В Петербурге три автомобиля врезались во внезапно поднявшийся пролет моста

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Три автомобиля врезались в самопроизвольно поднявшийся пролет разводного Володарского моста в Санкт-Петербурге, пострадали три человека, сообщает телеканал "Звезда".

Инцидент произошел вечером в субботу. По свидетельствам очевидцев, часть разводного моста самопроизвольно поднялась на 30-40 сантиметров, после чего в пролет врезались LADA Kalina, Nissan Qashqai и автобус ПАЗ.

Как сообщили в региональном управлении ГИБДД, 25-летний водитель ВАЗа госпитализирован в тяжелом состоянии, водители японской иномарки и автобуса доставлены в больницу в состоянии средней степени тяжести.

По факту происшествия начата проверка.