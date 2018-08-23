В Ленобласти собака отбила 11-летнюю хозяйку от похитителя

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. В городе Сясьстрой Ленинградской области собака бойцовской породы отогнала мужчину, напавшего на ее хозяев, сообщает портал "Невские новости" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

В полицию обратилась женщина, которая рассказала, что во время прогулки с питбультерьером на ее одиннадцатилетнюю дочь напал неизвестный мужчина.

По словам заявительницы, злоумышленник схватил девочку за ноги и потащил в лес, избивая ее палкой. Увидев это, пес прогрыз намордник и набросился на нападавшего. Тот не смог совладать с животным, отпустил жертву и скрылся.

По подозрению в совершении попытки преступления полицейские ищут худощавого бородатого мужчину с татуировкой на щеке и в черной одежде.