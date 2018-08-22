Число погибших при ДТП в Дагестане возросло до восьми

МАХАЧКАЛА, 22 авг — РИА Новости. Количество погибших в результате ДТП с участием трех автомобилей в Дербентском районе Дагестана увеличилось до восьми человек, сообщил РИА Новости представитель регионального Минздрава.

Ранее сообщалось, что три машины столкнулись на федеральной трассе "Кавказ" в Дербентском районе, одна из них загорелась. На месте погибли семь человек, в том числе трое детей.

"Женщина, которая была доставлена в тяжелом состоянии, скончалась в больнице. Таким образом, число жертв выросло до восьми человек, еще трое человек остаются госпитализированными", — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что по линии санитарной авиации ночью в больницу были направлены нейрохирурги. "Сегодня в больницу направят реаниматолога, будет решаться вопрос о необходимости перевозки пострадавших в Махачкалу", — сказал представитель ведомства.