Падение строительных лесов с арки Главного штаба не затронуло Эрмитаж

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 авг — РИА Новости. Обрушение строительных лесов с крыши арки Главного штаба в Санкт-Петербурге, из-за чего, по предварительным данным, пострадали три человека, не затронуло Государственный Эрмитаж, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея.

Ранее представитель ГУМЧС сообщал РИА Новости, что медики осматривают трех человек после обрушения строительных лесов с крыши арки Главного штаба. В настоящее время спасатели заняты предотвращением дальнейшего обвала конструкций.

"В музее ничего не пострадало. Леса обрушились с западного крыла Главного штаба, которое находится в ведение ЗВО (Западного военного округа. — Прим. ред.)", — сообщил представитель Эрмитажа.

Комментарием ЗВО РИА Новости пока не располагает.

По информации администрации Центрального района Санкт-Петербурга, от обрушения строительных лесов пострадали два человека. Их состояние районные власти пока не уточнили.