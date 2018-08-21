Во ФСИН назвали причины беспорядков в пермской колонии

ПЕРМЬ, 21 авг — РИА Новости. Группа осужденных, устроившая беспорядки в пермской колонии №37, пытается таким образом повлиять на смену руководителя исправительного учреждения, сообщили РИА Новости в ГУФСИН по Пермскому краю.

Согласно информации тюремного ведомства, 18 августа пять заключенных исправительной колонии №37 Пермского края, где отбывают наказание бывшие сотрудники силовых органов, не подчинились законным требованиям сотрудников учреждения. После этого заключенных законно поместили в ШИЗО, отмечает ФСИН. По данным ведомства, сообщения о начавшемся "массовом бунте" не соответствуют действительности.

"Осужденные намеренно провоцируют своим поведением и нарушают дисциплину, пытаясь таким образом сместить требовательного начальника колонии", — считают в ведомстве.

Ранее СК РФ проинформировал в своем канале в интернет-мессенджере WhatsApp, что группа осужденных в колонии №37 пыталась организовать массовые беспорядки. По предварительным данным, зачинщики применили насилие в отношении одного из заключенных "из мести за содействие, оказанное им администрации учреждения".