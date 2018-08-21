В Пермском крае группа осужденных попыталась устроить беспорядки в колонии

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Группа осужденных попыталась устроить беспорядки в колонии № 37 в Пермском крае, они избили одного из заключенных, сотрудничающих с администрацией, сообщается в канале СК России в WhatsApp.

"В исправительной колонии № 37 Пермского края следователи проводят проверку после попытки группы осужденных организовать массовые беспорядки. По предварительным данным, в жилом помещении зачинщики применили насилие в отношении одного из осужденных из мести за содействие, оказанное им администрации учреждения", — говорится в сообщении.

Отмечается, что беспорядки были пресечены сотрудниками колонии, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.