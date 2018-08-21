По делу полковника Захарченко допросят его начальника-генерала

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости, Виктор Драгунский. Руководитель антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД России Андрей Курносенко и ряд других, но бывших сотрудников ведомства заявлены свидетелями обвинения по делу полковника Дмитрия Захарченко и будут вызваны в суд.

Об этом РИА Новости сообщил осведомленной источник в правоохранительной системе и подтвердил адвокат.

"Курносенко, (бывший прямой начальник Захарченко, и.о. замруководителя ГУЭБиПК Александр) Тищенко и ряд оперативников ведомства, которые находились в подчинении у Захарченко, заявлены свидетелями обвинения", — сказал собеседник агентства.

Адвокат полковника Валерия Тунникова подтвердила РИА Новости эту информацию.

"Их в любом случае вызовут в суд, так как они в списке свидетелей, но придут они или нет, будет ясно только в суде. Какого именно свидетеля вызывают на следующее заседание, нам сообщать отказываются", — сказала она.

При этом, по ее словам, Курносенко и Тищенко — не основные свидетели по делу.

Генерал-майор Андрей Курносенко смог сохранить свой пост после скандала с обнаружением в квартире сестры Захарченко склада наличных в разной валюте на 8,5 миллиарда рублей. А вот его и.о. заместителя и непосредственный начальник Захарченко полковник Тищенко был уволен со службы.

Оба значатся свидетелями по эпизоду о воспрепятствовании предварительному расследованию хищения неустановленными лицами из числа руководства АО "Электрозавод" 2 миллиардов рублей при строительстве электроподстанции в Москве.

Тогда, по версии следствия, полковник Захарченко предупредил финансового директора Нота-банка Галину Марчукову о предстоящем у нее обыске. Подробно об этом деле РИА Новости писало в феврале прошлого года.

Кроме того, Захарченко вменяются две взятки от ресторатора Меди Дусса — 800 тысяч долларов и дисконтная карта на скидку в 50% скидка, при помощи которой экс-полицейский, по версии следствия, "наел" на бонус в 3 миллиона рублей.