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Происшествия

Суд раскрыл детали вымогательства Захарченко взятки у ресторатора

Сюжет:
Дело полковника Захарченко (284)
08591
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкДмитрий Захарченко в судеДмитрий Захарченко в суде
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Полковник МВД Дмитрий Захарченко и полковник ФСБ Дмитрий Сенин изначально вымогали у владельца ресторанов "Ля Маре" Меди Дусса взятку в размере 5 миллионов долларов, но затем согласились на 800 тысяч, переговорщиком выступал генерал полиции Алексей Лаушкин, сообщила в Пресненском суде Москвы прокурор Милана Дигаева.

Дмитрий Захарченко во время судебного заседания. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Как огласила в суде гособвинитель Дигаева, во время службы у Захарченко сложились дружеские отношение с Сениным, они вступили в преступный сговор с целью получения от владельца ресторанов "Ля Маре" Меди Дусса взятки в особо крупном размере. Так, по словам Дигаевой, правоохранители организовали налоговые проверки компании Дусса и проверку морепродуктов, ввозимых предпринимателем в Россию.

"Сенин настойчиво вел переговоры… Изначально они требовали у Дусса взятку в размере 5 миллионов долларов… Но затем Лаушкин перезвонил и сообщил, что Дусс не может заплатить 5 миллионов долларов", — сказала гособвинитель, отметив, что затем "аппетиты" правоохранителей постепенно снизились до 800 тысяч долларов. Эти деньги были переданы от Дусса Лаушкиным полковнику Сенину, который, по версии следствия, разделил взятку с Захарченко.

Сенин в настоящее время скрывается от следствия, дело в отношении него выделено в отдельное производство.

Генерал Лаушкин проходит по делу свидетелем, он, по данным источника РИА Новости в правоохранительной системе, совместно с Дуссом взят под госзащиту.

Дмитрий Захарченко во время судебного заседания
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Полковник МВД Дмитрий Захарченко, курировавший в министерстве борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан 9 сентября 2016 года по обвинению в получении взятки в 7 миллионов рублей. Позднее ему вменили еще несколько эпизодов взяточничества.

Огромный резонанс дело получило после того, как СМИ стало известно об обнаружении в квартире сестры полковника склада с почти 9 миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег борец с коррупцией объяснить не смог.

Захарченко обвиняется в том, что предупредил руководство "Нота-банка" о предстоящих обысках, и в двух эпизодах получения взятки. Одна из взяток — 800 тысяч долларов, которые, по версии следствия, через посредников владелец сети элитных ресторанов "Ля Маре" Меди Дусс передал полковнику за покровительство. По данному эпизоду свидетелем проходит генерал Алексей Лаушкин. Как следует из показаний последнего, с которыми ознакомилось РИА Новости, он получил деньги от ресторатора и передал их полковнику ФСБ Дмитрию Сенину. Последний заочно обвиняется в посредничестве и самовольном оставлении места службы — он объявлен в розыск.

Дмитрий Захарченко. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Вторая взятка полковника — это дисконтная карта в ресторане "Ля Маре" со скидкой 50%. Следствие считает, что Захарченко получил взятку 3,5 миллиона рублей путем скидки в ресторане. Захарченко вину полностью отрицает, утверждает, что карточка была оформлена на генерала Лаушкина, 800 тысяч получил также он. Кроме этого, экс-полицейский утверждает, что никого об обысках не предупреждал.

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