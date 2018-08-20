МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Двое неизвестных, вооруженных ножами, попытались проникнуть на территорию ОМВД по Шалинскому району Чечни, сообщает пресс-служба республиканского МВД.

Ранения получили двое полицейских, ответным огнем преступников уничтожили. В свою очередь, источник в правоохранительных органах рассказал, что ранения получила еще и женщина из гражданских.

На месте происшествия работает оперативная группа.

Также сегодня произошли еще два инцидента в Грозном. На пересечении улиц Первомайская и Исаева была слышна стрельба. По данным источника, один полицейский погиб. Сколько было нападавших и удалось ли их задержать или уничтожить, пока неизвестно.

Кроме того, близ гипермаркета "Лента", на пересечении улиц Ханкальская и Иоанисиани Mercedes без номеров попытался прорваться через КПП без досмотра, последовал взрыв, а автомобиль наехал на сотрудника полиции.